Ростов-на-Дону, 24 февраля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Андрей Фатеев утверждён в должности министра общего и профессионального образования Ростовской области. Соответствующий указ подписал донской губернатор Василий Голубев 24 февраля.

Zsro.ru Правительство Ростовской области

Новому главе ведомства 42 года. Он окончил Таганрогский государственный пединститут по специальности учитель иностранных языков, затем — Московский социально-гуманитарный институт по специальности «Государственное и муниципальное управление». Является кандидатом филологических наук.

Трудовой путь Фатеева начался в администрации Таганрога, затем он занимал должности в Таганрогском государственном педагогическом институте имени Чехова. В министерстве образования Ростовской области Андрей Фатеев работает с 2014 года. В июле 2020 года был назначен первым заместителем главы ведомства.