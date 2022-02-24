Назначен министр общего и профессионального образования Ростовской области
Ростов-на-Дону, 24 февраля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Андрей Фатеев утверждён в должности министра общего и профессионального образования Ростовской области. Соответствующий указ подписал донской губернатор Василий Голубев 24 февраля.
Новому главе ведомства 42 года. Он окончил Таганрогский государственный пединститут по специальности учитель иностранных языков, затем — Московский социально-гуманитарный институт по специальности «Государственное и муниципальное управление». Является кандидатом филологических наук.
Трудовой путь Фатеева начался в администрации Таганрога, затем он занимал должности в Таганрогском государственном педагогическом институте имени Чехова. В министерстве образования Ростовской области Андрей Фатеев работает с 2014 года. В июле 2020 года был назначен первым заместителем главы ведомства.