Симферополь, 24 февраля 2022, 10:09 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов выехал в приграничный Армянск, об этом он сам сообщил в соцсетях 24 февраля.
Аксёнов также сообщил, что на территории Крыма нет никаких технических коллапсов, все объекты работают в обычном режиме, и призвал крымчан ориентироваться только на официальные заявления органов власти.
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Как сообщало ранее ИА REGNUM, МЧС Крыма переведено в режим повышенной готовности. В Армянске эвакуация населения не объявлялась, однако для желающих временно покинуть город подготовлены автобусы.