Симферополь, 24 февраля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов выехал в приграничный Армянск, об этом он сам сообщил в соцсетях 24 февраля.

Вальдимар Армянск. Жилые дома

«Оперативно выехал в город Армянск для контроля ситуации на месте. Заявляю, крымчанам и жителям приграничных населенных пунктов ничего не угрожает. Вооруженные силы Российской Федерации выполняют свои задачи в полном объеме», — говорится в сообщении.

Аксёнов также сообщил, что на территории Крыма нет никаких технических коллапсов, все объекты работают в обычном режиме, и призвал крымчан ориентироваться только на официальные заявления органов власти.

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

Как сообщало ранее ИА REGNUM, МЧС Крыма переведено в режим повышенной готовности. В Армянске эвакуация населения не объявлялась, однако для желающих временно покинуть город подготовлены автобусы.