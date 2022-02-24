Симферополь, 24 февраля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Ситуация в Крыму под контролем властей, крымчанам ничего не угрожает, заявил глава региона Сергей Аксёнов.

Kremlin.ru Сергей Аксенов

«В Республике Крым все органы власти и все службы находятся на рабочих местах, крымчанам ничего не угрожает. Ситуация под полным контролем наших силовых структур», — написал он во «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала в Донбассе специальную военную операцию. О ней утром в экстренном обращении к гражданам страны объявил президент Владимир Путин.