Ульяновск, , 10:09 — REGNUM В Ульяновской области снижается количество случаев заражения коронавирусом среди возрастных групп, за исключением пожилых граждан. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным властей, недельная заболеваемость COVID-19 в регионе снизилась, при этом 62% всех заболевших — жители Ульяновска. Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается также в Новоульяновске и четырёх районах: Базарносызганском, Кузоватовском, Сурском и Карсунском.

При этом в регионе обращают внимание на спад заражений коронавирусом во всех возрастных группах, кроме пожилых граждан: среди лиц старше 65 лет этот показатель вырос за неделю на 22%.

«Разобщение в организованных коллективах позволило снизить заболеваемость среди детей школьного возраста от 7 до 14 лет более чем на 40%, а среди учащихся в возрасте от 15−17 лет — на 47%», — говорится в сообщении.

В колледжах и техникумах Ульяновской области дистанционный формат обучения ещё на неделю, до 28 февраля. В течение недели во всех учебных заведениях проведут дополнительную дезинфекцию классов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области зарегистрирован ещё 91 случай заражения штаммом «Омикрон». Уточняется, что все заболевшие чувствуют себя хорошо.