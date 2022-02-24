Самара, , 10:11 — REGNUM Прибытие железнодорожного состава с вынужденными переселенцами из Луганской и Донецкой Народных Республик в Самарскую область ожидается 24 февраля. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Пункт временного размещения беженцев Донбасса в Ростовской области Александр Погожев © ИА REGNUM

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Сообщается, что в регионе пункты временного размещения беженцев из Донбасса развернуты в Кинель-Черкасском санатории «Колос», лагере «Космос-2», на базах отдыха «Волжанка» и «Дубки». В настоящее время эти учреждения не задействованы в организации смен для жителей области.

Отмечается, что в пунктах подготовили все для встречи женщин с детьми, в том числе с грудными детьми, а также граждан пожилого возраста. Здесь организованы пункты оказания медицинской помощи, планируют провести плановые медосмотры, тестирование на COVID-19, оказывать юридическую помощь и консультации по социальным мерам поддержки. Лицам трудоспособного возраста предоставят возможность временно трудоустроится, в каждом пункте будет развернут мобильный пункт центра занятости.

«Мы выезжали в каждый пункт временного размещения, чтобы еще раз все лично пройти, проверить, переговорить с персоналом, насколько всё и все готовы. Проверяли такие стандартные вещи, базовые, как места проживания, места, где люди будут принимать пищу, как организуют досуг. И безусловно очень волнительно и трепетно относимся к моменту встречи», — приводит пресс-служба слова министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Регины Воробьевой.

Сообщается, что прибытие железнодорожного состава с беженцами из Донбасса ожидается 24 февраля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области готовы принять около одной тысячи вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой Народных Республик.