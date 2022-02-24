Орск, Оренбургская область, 24 февраля 2022, 10:08 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе. В совершении преступления подозревают начальника отдела материально-технического снабжения частной компании. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело
Уголовное дело
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По версии следствия, фигурант незаконно получил от директора коммерческой организации 400 тысяч рублей. Вознаграждение предполагало покровительство и преференции за действия по уменьшению расходной части затрат на исполнение договора поставки.

Начальника отдела материально-технического снабжения фирмы инкриминируют пункт «г» части 7 статьи 204 УК РФ («Коммерческий подкуп, совершенный лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации в крупном размере»).