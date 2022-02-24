Ташкент, 24 февраля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл 23 февраля в город Муйнак, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«Это одно из самых отдалённых мест нашей страны. До ближайшего города — Кунграда — 100 километров, до центра Каракалпакстана Нукуса — 200 километров. При таких дистанциях естественным образом возникают трудности в транспортном сообщении», — отмечает пресс-служба.

Также сообщается, что вопросы улучшения жизни и условий жителей Муйнака находятся под особым вниманием главы Узбекистана.

«Были приняты два постановления по развитию этого региона, реализованы адресные программы. Сам президент посещал Муйнак два раза — в 2018 и 2019 годах», — уточнили в пресс-службе.

Тогда были даны поручения по улучшению транспортных коммуникаций.

«В соответствии с ними отремонтированы автомобильные дороги, модернизирован и вновь запущен аэропорт Муйнака. Воздушная гавань, построенная в 1947 году, предназначалась для обслуживания небольших судов. Затем работа аэропорта остановилась», — говорится в сообщении.

Пресс-служба подчеркивает, что накануне аэропорт, получивший новую жизнь, «впервые принял борт президента Узбекистана».