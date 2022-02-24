Москва, 24 февраля 2022, 10:08 — REGNUM Российская федерация временно приостановила судоходство в Азовском море, передаёт сегодня, 24 февраля, ТАСС со ссылкой на источник в морской сфере.
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Утром 24 февраля в аэропортах Москвы задержано и отменено почти 200 рейсов
Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация объявила, что на юге России работа 12 аэропортов приостановлена с 24 февраля по 2 марта.
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