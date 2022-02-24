Благовещенск, , 10:14 — REGNUM В Амурской области в совершении коррупционного преступления подозревают высокопоставленного сотрудника управления МВД по региону. Принято решение арестовать экс-полицейского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля в пресс-службе Благовещенского городского суда.

Коррупция Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Подробности инцидента не уточняются. Известно, что возбуждение уголовного дела по коррупционной статье УК РФ инициировало управление ФСБ России по Приамурью. Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в суд обратился следователь. Защитник подозреваемого просил ограничится домашним арестом, такую меру сочли слишком мягкой.

Из МВД по региону полицейский был уволен 17 января. В ведомстве заявляют, что будут добиваться его привлечения к ответственности в соответствии с законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года в Амурской области были задержаны сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД региона.

Их подозревают в получении взятки от владельцев нелегального казино, деятельность которого полицейские обещали скрыть.