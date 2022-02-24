Кишинёв, 24 февраля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Мэрия Кишинёва составила план на случай необходимости принять беженцев, сообщил мэр столицы Молдавии Ион Чебан 24 февраля в своем Telegram-канале.

Privesc.Eu Moldova Ион Чебан

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«Кишинёв составил план на случай, если большому количеству людей понадобится убежище», — написал Чебан

Он сообщил, что предусмотрены вопросы питания, социальной и медицинской помощи. Проводится мобилизация персонала и волонтеров.

Стоит отметить, что президент Молдавии Майя Санду в связи с обострением ситуации на Украине созвала заседание Высшего совета безопасности. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии сообщило об эвакуации «незначительного» числа дипломатов и членов их семей с Украины.