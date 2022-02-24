Камызяк, Астраханская область, , 10:06 — REGNUM В Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

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Днем 23 февраля на берегу реки Волги в селе Чаган Камызякского района области рыбаки нашли тело несовершеннолетней. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Сумку девушки с её личными вещами и мобильным телефоном нашли на дне реки.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Следователи устанавливают подозреваемых.