Киев, 24 февраля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. На автозаправочных станциях (АЗС) в столице Украины, которые продолжают работать, выстроились огромные очереди автомобилей. Видеозаписи, на которых запечатлены такие очереди, 24 февраля выкладывают очевидцы в соцсетях.

40.мвд.рф На АЗС

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Также, как сообщает «Интерфакс-Украина», при движении из Киева в западном направлении наблюдаются автомобильные пробки, однако при этом поток транспорта продолжает двигаться.

Кроме того, отмечается, что общественный транспорт и полиция Киева продолжают свою работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в израильском МИД заявили, что Израиль разделяет озабоченность международного сообщества «в связи с шагами, предпринятыми на востоке Украины, и серьезной эскалацией ситуации».