Саратовская область, 24 февраля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В городе Новоузенске Саратовской области 23 февраля около 21:00 (местное время) в помещении комнаты одного из социальных учреждений для престарелых было обнаружено тело 70-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, а именно колото-резаными ранениями в области грудной клетки и шеи. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

niekverlaan Убийство

По подозрению в совершении преступления задержан 66-летний постоялец данного учреждения. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи оценят действия (бездействия) должностных лиц пансионата, ответственных за обеспечение общественного порядка.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница города Петровска во время ссоры с 71-летним отцом нанесла ему находящимся в квартире пылесосом, используемым в качестве оружия, а также руками и ногами множественные удары по голове и телу. Затем женщина переместила отца в подъезд дома, где он от полученных травм скончался.

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