Брюссель, 24 февраля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал быстрое утверждение нового пакета санкций против России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

По его словам, это связано с началом специальной военной операции в отношении Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала в Донбассе специальную военную операцию. О ней утром в экстренном обращении к гражданам страны объявил президент Владимир Путин.