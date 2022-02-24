Боррель пообещал быстрое утверждение нового пакета санкций против России
Брюссель, 24 февраля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал быстрое утверждение нового пакета санкций против России.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Санкции
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По его словам, это связано с началом специальной военной операции в отношении Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала в Донбассе специальную военную операцию. О ней утром в экстренном обращении к гражданам страны объявил президент Владимир Путин.