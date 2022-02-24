Москва, 24 февраля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Меры безопасности в метро Москвы усилены. Об этом 24 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах столицы.

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По словам собеседника, на входе и на выходе в метрополитен сотрудники полиции останавливают граждан для проверки документов. Кроме того, в центр города стянуты дополнительные силы правоохранительных органов.

Напомним, 24 февраля Россия начала военную операцию на территории Украины.