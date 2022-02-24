Иерусалим, , 10:10 — REGNUM Следующие дни будут иметь важное значение для того, чтобы увидеть, как США, Великобритания и другие страны отреагируют на спецоперацию России, пишет политолог Сет Францман в газете Jerusalem Post 24 февраля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«Теперь, как сообщает CBS, дипломаты в ООН «умоляют» Владимира Путина изменить курс. Американские СМИ изображают это как изоляцию Путина. Однако неясно, насколько он изолирован, если страны просят милостыню. Аналитика на CBS показывает некое понимание того, как, по мнению США, будут разворачиваться события. Несмотря на предупреждения о вторжении в течение нескольких месяцев и жесткие разговоры на различных форумах, реальной реакции Запада, чтобы остановить это, не последовало. Эксперты CBS согласились с тем, что «маловероятно, что они смогут противостоять российским военным». Комментаторы заявили, что США до сих пор воздерживались от дальнейших санкций против России, потому что санкции уберут все стрелы из американского колчана, которые США должны были сдерживать Россию», — пишет Францман.

«Сдерживания» не заметно, подчеркивает обозреватель, вместо него — лишь бесполезный «троллинг» в адрес Москвы: пока Россия готовилась к операции, говорит Францман, посольство США в Киеве писало в Твиттере о том, что в XII веке Москва была пустыней, а Киев — процветающим городом.

«Санкции, которыми угрожают США, скорее всего, не имеют за собой реальной силы. Это происходит потому, что США уже ввели санкции против многих стран, и эти страны стали сильнее», — уверен Францман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.