Джакарта, , 10:00 — REGNUM В округе Пачитан в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 3,2, сообщает Detik.

Землетрясение Zeml.info

«Землетрясение произошло примерно в 07:39 по западно-индонезийскому времени», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Эпицентр землетрясения находился в 114 км от округа Пачитан. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 км.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.