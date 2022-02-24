Канберра, 24 февраля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выступил с очередной срочной пресс-конференцией на фоне спецоперации России на Украине. Он обратился к приблизительно 1400 австралийцам, которые, по его оценке, находятся на территории страны, охваченной военными действиями, и призвал их немедленно ее покинуть, передает телеканал Nine News.

Австралия

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

Премьер-министр страны Скотт Моррисон решительно осудил «жестокое» и «неспровоцированное вторжение» России на Украину и призвал президента Владимира Путина остановить его.

«Вместе с международным сообществом мы едины, чтобы самым решительным образом осудить эти возмутительные действия … Мы осуждаем односторонние враждебные действия в Украине. Россия грубо нарушает международное право и Устав ООН», — сказал он на пресс-конференции в Сиднее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.