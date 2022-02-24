Петрозаводск, 24 февраля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В одной из квартир многоквартирного дома в столице Карелии Петрозаводске ранним утром 24 февраля произошел хлопок газа, пострадал человек. Об этом 24 февраля сообщил глава города Владимир Любарский.

Vk.com/vkl1968 Окна квартиры в жилом доме в Петрозаводске после хлопка газа.

Жильцы одной из квартир пятиэтажного дома №26 на улице Ригачина в 05:30 мск позвонили в экстренные службы с сообщением, что они чувствуют запах газа. Прибывшая на место ЧП аварийная бригада немедленно отключена квартиру от газоснабжения.

«При проверке квартиры этажом выше произошел хлопок. Возгорание ликвидировано, жилец с ожогами доставлен в БСМП. Одна квартира пострадала от хлопка газа, квартиры этажами ниже залиты при тушении пожара», — добавил Любарский.

В настоящий момент дом полностью отключен от газа. Предварительная причина ЧП — нарушение требований эксплуатации: с плиты была сорвана пломба, открыт вентиль.

«У жильца крупный долг за газ. Несмотря на это, техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования производилось в минувшем декабре, — добавила глава города. — «Карелгаз» проводит обследование всего внутриквартирного и внутридомового оборудования. Ситуация находится на контроле».