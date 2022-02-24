Белгород, 24 февраля 2022, 10:01 — REGNUM Поручение проработать вопрос об увеличении поставок продуктов питания и ГСМ дал после заседания оперативного штаба 24 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Глава региона попросил жителей не поддаваться провокациям и панике, доверять официальным источникам.
Как сообщало ИА REGNUM, белгородские власти решили не вводить режим ЧС, усилен контроль доступа на объекты жизнеобеспечения региона.
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