Белгород, 24 февраля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Поручение проработать вопрос об увеличении поставок продуктов питания и ГСМ дал после заседания оперативного штаба 24 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Глава региона попросил жителей не поддаваться провокациям и панике, доверять официальным источникам.

«Вижу большое количество людей на заправках и в магазинах. Понимаю ваше состояние, это решение принимает для себя каждая семья индивидуально. Но на своём примере знаю, что тратят на такие покупки последние средства и потом не знают, как всё купленное вернуть и на что жить. Продуктов у нас достаточно. Но, несмотря на то, что объективной необходимости в этом нет, дал поручение проработать вопрос об увеличении поставок продуктов питания и ГСМ в нашу область. Голод нам точно не грозит. Моя семья со мной в Белгороде, я на работе, и я с вами», — написал губернатор в соцсетях после заседания оперштаба.

Как сообщало ИА REGNUM, белгородские власти решили не вводить режим ЧС, усилен контроль доступа на объекты жизнеобеспечения региона.