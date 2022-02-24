Брюссель, , 09:59 — REGNUM ЕС ведет свежий пакет санкция против России в связи с военной операцией на Украине. Об этом заявил председатель Совета Европы Шарль Мишель 24 февраля, сообщает Politico.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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Лидеры ЕС обсудят эти новые меры на экстренном саммите, который состоится 24 февраля Санкции, говорится в заявлении Мишеля, «приведут к масштабным и серьезным последствиям для России за ее действия в тесном сотрудничестве с нашими трансатлантическими партнерами».

Он добавил, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представит более подробную информацию о пакете в ближайшем будущем.

«Мы сожалеем о гибели людей и гуманитарных страданиях», — сказал Мишель.

«ЕС и его государства-члены готовы срочно оказать гуманитарную помощь. Мы призываем Россию и поддерживаемые Россией вооруженные формирования соблюдать международное гуманитарное право», — добавил он.