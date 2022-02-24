Луганск, 24 февраля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. За минувшую неделю при обстрелах со стороны вооруженных сил Украины погибли трое военных и четверо мирных жителей Луганской Народной Республики, повреждения получили 50 домостроений, разрушено шесть домов. Об этом заявило представительство ЛНР в СЦКК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

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Там также сообщили, что повреждения получили 50 домостроений, разрушено шесть домов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала в Донбассе специальную военную операцию. О ней утром в экстренном обращении к гражданам страны объявил президент Владимир Путин.