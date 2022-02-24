Брюссель, , 09:59 — REGNUM Руководство Европейского союза решительно осудило действия России в отношении Украины. Глава Европейского совета Шарль Мишель в своё сообщении в Twitter назвал «нападение» России на Украину «необоснованным».

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»Мы решительно осуждаем необоснованное нападение России на Украину. В эти мрачные часы наши мысли с Украиной и невинными женщинами, мужчинами и детьми, которые сталкиваются с неспровоцированным нападением и страхом за свою жизнь. Мы привлечем Кремль к ответственности», — подчеркнул Мишель.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поодержке Украины со стороны ЕС.

«Мы осуждаем беспрецедентную военную агрессию России против Украины. Она должна вывести свои войска и полностью уважать территориальную целостность Украины, — подчеркнула глава ЕК. — Лидеры ЕС обсудят и быстро примут дальнейшие ограничительные меры в отношении России».

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Не остался в стороне и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который также опубликовал в Twitter подобное сообщение с осуждением военной операции России в Донбассе.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 24 февраля президент России Владимир Путин после просьб руководства Донецкой и Луганской Народных Республик о военной помощи принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом глава государства подчеркнул, что вся ответственность за кровопролитие будет желать на совести правящего на Украине режима.