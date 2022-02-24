Варшава, 24 февраля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Польши утром 24 февраля призвало всех граждан республики, которые находятся на Украине, срочно покинуть страну. Сообщение обнародовала пресс-служба дипломатического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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«В связи с началом российской агрессии в целях вашей безопасности призываем граждан Польши покинуть всю территорию Украины в любом безопасном направлении», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия начала специальную военную операцию, заявил в обращении к нации в четверг, 24 февраля, президент Владимир Путин. Целью операции, по словам российского лидера, будет защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам, геноциду киевского режима.

По сообщениям Минобороны России, данная операция не угрожает мирному населению Украины.