Киев, 24 февраля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В четверг, 24 февраля, работа школ и детских садов в Киеве остановлена. Об этом 24 февраля сообщил киевский мэр Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

Gov.ua Виталий Кличко

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«Сегодня в столице школы и детские сады не работают», — сказал он и добавил, что также власти города перевели медучреждения в усиленный режим работы.

Кроме того, киевский градоначальник объявил в столице Украины военное положение и призвал горожан сохранять спокойствие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что приём граждан в посольстве Украины в Москве не будет вестись ни сегодня, ни в ближайшее время.