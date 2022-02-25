Дзержинский район, Калужская область, , 11:20 — REGNUM Калужские судебные приставы в результате обращения взыскания на денежные средства в кредитных учреждениях взыскали с 19-летней владелицы автомобиля задолженность по штрафам на сумму 78 тысяч рублей. Об этом 24 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Штраф Uriston.com

В Дзержинском районном отделении судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области на исполнении находилось 70 исполнительных производств на сумму 78 тысяч рублей. Это штрафы за различные нарушения правил дорожного движения (превышение допустимой скорости, остановка или стоянка в неположенном месте, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и так далее), которые девушка совершала, находясь за рулём своего автомобиля, на территории Московской области и Москвы.

«В добровольном порядке должница штрафы не оплачивала, на связь с судебными приставами не выходила. В связи с этим сотрудники отделения направили запросы в регистрирующие органы и кредитные организации для выяснения имущественного положения неплательщицы и наличия у неё счетов в банках. В результате вся задолженность по 70 штрафам ГИБДД и исполнительский сбор были взысканы со счетов девушки», — отметил Артём Залогин.

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