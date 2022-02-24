Челябинск, 24 февраля 2022, 09:55 — REGNUM Из Челябинска приостановлены полёты на юг России. Об этом говорится в официальном сообщении местного аэропорта.
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Речь идёт об аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара, Симферополя, Анапы, Воронежа и Геленджика. Полёты туда приостановили до 2 марта.
«Рейсы на данные направления отменены», — сказано в сообщении. Как сообщало ИА REGNUM, ранее работа 12 аэропортов была приостановлена в связи с военной операцией в Донбассе.