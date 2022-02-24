Нью-Йорк, США, 24 февраля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Россия не вправе допустить, чтобы жители Донбасса продолжали страдать из-за решений украинских властей. Об этом постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза.

Russiaun.ru Василий Небензя

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Он подчеркнул, что Украина в очередной раз подтвердила неготовность к прямому диалогу с республиками Донбасса, к шагам по предоставлению им особого статуса, который был предусмотрен Минскими соглашениями. Более того, эту позицию Киева поддержали западные покровители.

Россия окончательно убедилась в том, что «мы просто не имеем права заставлять жителей Донбасса страдать и дальше», сказал Небензя.

Он добавил, что Украина не только не прекратила, но и активизировала провокации против Донецкой и Луганской Народных Республик. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за военной поддержкой, которая предусмотрена двусторонними договорами о сотрудничестве. Эти соглашения, как сообщало ИА REGNUM, были подписаны одновременно с признанием Россией независимости республик.

«Это логичный шаг, являющийся следствием действий украинского режима», — пояснил российский постпред.

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