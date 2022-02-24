Симферополь, , 09:54 — REGNUM Ситуация в Республике Крым остаётся стабильной и находится под контролем, жители Армянска при желании могут перебраться в Красноперекопск. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым 24 февраля.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«На данный момент ситуация по Крыму стабильная. Никаких техногенных аварий, происшествий не произошло. Ситуация под контролем», — сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.

Он уточнил, что ситуация постоянно мониторится.

«Подчеркну, что речь об эвакуации населения на текущий момент не ведется. Граждане, проживающие в г. Армянск, при желании, могут разместиться в Доме культуры г. Красноперекопск. Автобусы для них подготовлены», — сообщил Садаклиев.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Он напомнил, что ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой о военной помощи от украинской агрессии. В приграничных с Украиной регионах РФ закрыты гражданские аэропорты. В приграничных районах Крыма приостановлены занятия в школах.