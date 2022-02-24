Москва, , 09:54 — REGNUM Приём граждан в посольстве Украины в Москве не будет вестись ни сегодня, ни в ближайшее время. Об этом сегодня, 24 февраля, заявил представитель посольства Украины собравшимся людям перед открытием учреждения, передают РИА Новости.

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Утром к 09:00 по мск у посольства Украины в Москве собралась небольшая очередь. Однако представитель посольства вышел и заявил на русском и украинском языках, что приёма не будет, в том числе для тех, кто по записи.

По его словам, чтобы попасть на приём, в том числе для замены утерянных документов, нудно звонить на горячую линию посольства или дождаться информации на сайте.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия начинает специальную военную операцию, заявил в обращении к нации 24 февраля президент Владимир Путин.

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