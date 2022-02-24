Амурск, Хабаровский край, , 09:58 — REGNUM В Амурске завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который без прав на вождение причинил тяжкий вред здоровью человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

ДПС МВД.РФ

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В ходе следствия установлено, что в октябре 2021 житель Амурска, не имея водительского удостоверения, зная об изношенности шин на своём автомобиле, ехал по дороге Комсомольск-на-Амуре — Амурск.

На 43 км автотрассы он не справился с управлением, пересек полосу встречного движения и совершил наезд на инспектора ДПС. Полицейского госпитализировали. По результатам экспертизы причиненный вред его здоровью квалифицирован как тяжкий.

Вину фигурант признал в полном объеме.

Уголовное дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, решение по громкому уголовному делу в отношении бывшего сотрудника полиции, который на высокой скорости вылетел на тротуар и врезался в пешеходов, вынес Железнодорожный суд Воронежа 22 февраля.