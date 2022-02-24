Белгород, , 09:57 — REGNUM Оперативный штаб Белгородской области 24 февраля принял решения в связи со спецоперацией Вооружённых сил РФ на Украине. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что режим ЧС в регионе не вводится.

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В штатном режиме работают все органы государственной и муниципальной власти, автовокзал и железнодорожный вокзал Белгорода. На усиленный режим работы перешли управления МЧС и МВД области.

«На всех социальных объектах и объектах обеспечения жизненного цикла усилено ограничение доступа и проводятся антитеррористические мероприятия. Это касается больниц, школ, детских садов, учреждений с круглосуточным пребыванием пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Также усилен контроль доступа на объекты жизнеобеспечения: водозаборные станции, гидротехнические сооружения, объекты энергообеспечения и прочие», — перечислил глава региона.

В Краснояружском, Борисовском, Грайворонском, Белгородском, Шебекинском, Волоконовском, Валуйском, Вейделевском и Ровеньском районах, которые граничат с Украиной, закрыты детские сады и школы.

По официальной информации военного комиссариата, мобилизации населения не будет, подчеркнул губернатор.

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