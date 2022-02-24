Белгород, 24 февраля 2022, 09:57 — REGNUM Оперативный штаб Белгородской области 24 февраля принял решения в связи со спецоперацией Вооружённых сил РФ на Украине. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что режим ЧС в регионе не вводится.
Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»
В штатном режиме работают все органы государственной и муниципальной власти, автовокзал и железнодорожный вокзал Белгорода. На усиленный режим работы перешли управления МЧС и МВД области.
В Краснояружском, Борисовском, Грайворонском, Белгородском, Шебекинском, Волоконовском, Валуйском, Вейделевском и Ровеньском районах, которые граничат с Украиной, закрыты детские сады и школы.
По официальной информации военного комиссариата, мобилизации населения не будет, подчеркнул губернатор.
Читайте развитие сюжета: Белгородские власти увеличат поставки топлива и ГСМ в регион