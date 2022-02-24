Сеул, , 09:51 — REGNUM Банка Кореи сохранил учётную ставку на уровне 1,25% на фоне опасений в связи с резким ростом числа новых случаев заражения и усилением геополитических рисков. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителец Центрального банка страны.

Здание Банка Кореи в Сеуле Me

Напомним, что в январе текущего года Банк Кореи повысил учетную ставку на 0,25% в целях сдерживания растущего инфляционного давления и долгов домохозяйств.

Одновременно Банк Кореи повысил прогноз по инфляции. По мнению экспертов, в 2022 году инфляция составит 3,1% с учетом роста цен на энергоносители.

Отметим, что прогноз инфляции превысил 3% впервые с апреля 2012 года.

Между тем прогноз темпов роста экономики Южной Кореи сохранён на уровне 3%.