Киев, 24 февраля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров создать коалицию против российского лидера Владимира Путина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Призываем немедленно остановить Путина, войну против Украины и всего мира. Создание «антипутинской» коалиции. Немедленные санкции, защита и финансово поддержка Украины», — написал Зеленский в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала в Донбассе специальную военную операцию. О ней утром в экстренном обращении к гражданам страны объявил президент Владимир Путин.