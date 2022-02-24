Симферополь, 24 февраля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В повышенную готовность на фоне ситуации на границе с Украиной приведены все силы МЧС России в Республике Крым. Об этом 24 февраля сообщил глава МЧС РФ по региону Сергей Садаклиев.

Kaluganews.ru Лжесотрудник МЧС

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«Все силы МЧС в Крыму (в связи с ситуацией на границе с Украиной) приведены в повышенную готовность. Ситуация под контролем», — приводит его слова РИА Новости.

Также Садаклиев отметил, что имеются телефонные звонки на горячую линию и добавил, что есть желающие покинуть Армянск, которых перевозят город Красноперекопск и размещают в городском доме культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Республики Крым Юрий Гоцанюк заявил, что все ресурсоснабжающие объекты на территории региона работают в обычном режиме.