Шарлык, Оренбургская область, 24 февраля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В райцентре Шарлык Оренбургской области история с обрушением кровли многоквартирного дома получила продолжение. Жильцов заставляют оплатить ремонт крыши. Тогда как они по квитанциям оплачивают текущий ремонт и содержание жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОНФ Оренбургской области.

ГУ МЧС по Оренбургской области Шарлык. Последствия обрушения кровли

Напомним, ЧП произошло в ночь на 8 февраля. Кровля здания не выдержала нагрузки скопившегося снега и наледи. В результате были разрушены два оконных проема, еще четыре — повреждены. Из аварийного дома эвакуировали 16человек, в том числе четверых детей. В райцентре введен режим ЧС локального характера.

Общественники отмечают, что сейчас вину за случившееся и устранение последствий местные власти пытаются переложить на самих жильцов, которые должны были убирать снег и наледь на кровле самостоятельно, при этом оплачивая услуги ЖКХ. Между тем очистка кровли проводилась несвоевременно, тогда как жильцы ежемесячно вносили плату за содержание жилья.

Один из жителей дома заявил, что сейчас владельцам квартир придется оплачивать и проект, и восстановительные работы в доме, который признан пригодным для проживания.

«Проанализировав квитанции за 2021 и начало 2022 года, мы понимаем, что функции управления домом осуществляет МУП, которое обязано следить за содержанием многоквартирного дома, в том числе за содержанием крыши и за своевременной уборкой ее от снега и наледи. Поэтому мы уверены, что в данной ситуации перекладывать вину за обрушение крыши на собственников неправильно», — уверена эксперт Народного фронта в Оренбургской области Татьяна Савельева.

Также у общественников возник вопрос по проведению капитального ремонтакрыши, выполненного в 2019 году. Стоимость работ составила более 1,7 млнрублей. Работы производила компания ООО «Трест «БРС», заказчиком являлсяФонд МЖКХ Оренбургской области. Работы выполнялись на основании проектастоимостью более 90 тыс. рублей, его заказчиком тоже являлся Фонд.»Здесь возникает вопрос: каким образом был сделан проект ремонта крыши, которая не выдержала снежную нагрузку. По этому вопросу мы также обратились в Фонд модернизации ЖКХ с просьбой предоставить нам проектное заключение по дому на улице Фрунзе, 16, чтобы дать оценку проведенным проектным работам», — добавила Савельева.