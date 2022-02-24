Иерусалим, , 10:00 — REGNUM Израиль разделяет озабоченность международного сообщества «в связи с шагами, предпринятыми на востоке Украины, и серьезной эскалацией ситуации». Об этом говорится в заявлении МИД Израиля 23 февраля.

Израиль Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Израиль надеется на дипломатическое решение, которое приведет к спокойствию, и готов помочь, если его попросят, уточняет МИД. «Израиль поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Израиль обеспокоен благополучием тысяч израильских граждан, проживающих на Украине, и благополучием многочисленной еврейской общины в стране», — сообщает министерство иностранных дел.

Отмечается, что государство готово и желает немедленно передать гуманитарную помощь Украине в соответствии с ее потребностями и находится в контакте с украинскими властями по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режим.