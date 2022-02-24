Саратов, , 09:55 — REGNUM В Саратове с 23 февраля устраняют аварию на линии электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Без электричества

По данным ведомства, в связи с загоранием в трансформаторной подстанции произошло веерное отключение электроснабжение в Ленинском районе города. Подача электричества нарушена в 197 жилых домах разной этажности, а также 2965 частных жилых домах с населением более 32 тыс. человек, из них 5376 детей. Свыше 9,1 тыс. абонентов переключили на резервную линию электроснабжения.

Восстановительные работы планировалось завершить к 04:00 (местное время) 24 февраля. По состоянию на 07:00 (06:00-мск) в зоне нарушения подачи электроснабжения находились 59 жилых домов разной этажности, 2965 частных жилых домов с населением 14 822 человека, из них 3055 детей.

Ориентировочно восстановление подачи электроснабжения намечено на 11:00 (местное время) 24 февраля.

Глава Саратова Михаил Исаев для оперативного восстановления энергоснабжения поручил задействовать все структуры и сетевые компании.

«В связи с тем, что ранее озвученные энергетиками сроки восстановления электроснабжения были сорваны, первому заместителю Дмитрию Алексееву поручено взять руководство оперштабом по устранению аварийной ситуации. Обращения поступают в основном из частного сектора, так как у многих отопление подключено именно от электричества. Главе районной администрации Ладе Мокроусовой необходимо совершить объезд территорий, попавших в зону отключения, и предложить необходимую жителям помощь», — заявил мэр.

Губернатор региона Валерий Радаев отметил недостаточную работу руководства областного центра по ликвидации коммунальной аварии в Ленинском районе и указал на недопустимо медленные темпы восстановления подачи электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове утром 31 января произошло понижение параметров подачи холодного водоснабжения. В результате порыва водовода холодное водоснабжение было нарушено в 212 жилых домах разной этажности с населением 23 760 человек, из них 3706 детей, а также восемь социально-значимых объектов.

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