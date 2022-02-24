Астана, 24 февраля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Обменные пункты в Нур-Султане прекратили работу 24 февраля. Об этом сообщает специализированный новостной сайт Kurs.kz.

Аверс купюры 20 000 тенге

По данным журналистов, также закрылись обменные пункты в городах Костанай и Талды-Курган. В Алма-Ате, Актобе и ряде других городов обменные пункты продолжают работу.

Стоит отметить, что в Казахстане утром 24 февраля на 3,5% упал курс национальной валюты до до 452,49 тенге за $1. Нацбанк уже поднял базовую ставку с 10,25% до 13,5%.