Канберра, 24 февраля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Граждан Австралии, которые находятся на территории Украины, призывают немедленно спрятаться в укрытие и ожидать возможности экстренно покинуть территорию страны. Об этом 24 февраля сообщил официальный ресурс правительства Австралии Smart Traveler у себя на странице в Twitter.

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«На Украине идут военные действия. Поступают сообщения о взрывах в Киеве и других частях страны, а также о проникновении российских войск на территорию Украины, включая Одессу. Если вы находитесь на Украине, прячьтесь в укрытие на месте, пока не станет безопасно эвакуироваться», — говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Австралии Моррисон на краткой пресс-конференции осудил действия России и объявил о новых санкциях. Сейчас ожидается, что он выступит с более подробным отчетом о ситуации в области безопасности в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.