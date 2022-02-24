Симферополь, 24 февраля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Все ресурсоснабжающие объекты на территории Республики Крым работают в обычном режиме. Об этом заявил 24 февраля глава правительства региона Юрий Гоцанюк.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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«Все ресурсоснабжающие организации, которые обеспечивают объекты жизнедеятельности, то есть — подача питьевой воды, подача электроэнергии — все работают в штатном режиме. У нас обычный день», — приводит слова председателя правительства Республики Крыма «Крыминформ».

В Минстрое Крыма также сообщили, что все строительные объекты в северной и восточной части Крыма реализуются в штатном режиме, .аботы ведутся в соответствии с графиком производства работ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее в ряде приграничных районах Крыма была приостановлена работа школ.