Уфа, 24 февраля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Проект закона о расширении полномочий старост сельских населенных пунктов в Башкирии поддержан депутатами государственного собрания региона. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба госсобрания республики.

Наталья Диева ИА REGNUM Село

Сообщается, что депутаты госсобрания Башкирии поддержали в первом чтении проект закона «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Республики Башкортостан «О старостах сельских населенных пунктов в Республике Башкортостан».

Отмечается, что этим проектом закона планируется наделить сельских старост некоторыми дополнительными полномочиями.

«Старосты будут оказывать содействие органам местного самоуправления в их практической деятельности по ряду направлений и вносить предложения по решению вопросов местного значения. В заседаниях представительного органа поселения, городского округа, на которых обсуждаются вопросы, затрагивающие интересы сельского населенного пункта, старосты будут участвовать с правом совещательного голоса», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Константина Толкачева, который также отметил, что среди сельских жителей есть активные граждане, которые хотят и готовы взять на себя решение общественно значимых вопросов, при этом они не имеют для этого достаточных полномочий.

Толкачев отметил, что статус старосты даст им необходимые инструменты.

Сообщается, что законопроект направлен на развитие института старост для более эффективного решения местных вопросов.