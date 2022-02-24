Ташкент, 24 февраля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Председатель правления компании «Узавтопром» Шавкат Умурзаков избран президентом Федерации гимнастики Узбекистана (ФГУ). Об этом сообщает пресс-служба ФГУ.

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В ходе выборной конференции Умурзаков отметил, что Федерация гимнастики сегодня входит в десятку лучших из 162 национальных федераций мира, однако «есть целый ряд нерешённых проблем».

«К большому сожалению, недостаточное внимание к проблемам, которые испытывала в последнее время федерация и в целом гимнастика, практически полное отсутствие финансирования вынудило ряд перспективных, высокопрофессиональных спортсменов и тренеров оставить любимое дело. Некоторые из них, получив выгодные предложения, уехали работать за рубеж. Впредь мы не должны этого допустить», — заявил Умурзаков.

Своей задачей номер один на посту главы ФГУ Умурзаков назвал «возрождение былых традиций».

«Сплотившись, мы должны вывести гимнастику на новый качественный уровень. В свою очередь, я приложу все усилия, чтобы каждая нами поставленная цель в кратчайшие сроки была достигнута», — подчеркнул Умурзаков.