Донецк, 24 февраля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Заявление украинских властей об уничтожении Вооруженными силами России гражданских объектов является ложью. Об этом заявил Замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Andrew Butko Эдуард Басурин

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По его словам, уничтожаются только военные объекты.

Высокоточные удары ВС РФ. Украина. Данные за 9:45 утра (Мск) 24.02.2022

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала в Донбассе специальную военную операцию. О ней утром в экстренном обращении к гражданам страны объявил президент Владимир Путин.