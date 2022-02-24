Шебекино, Белгородская область, 24 февраля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. С просьбой не поддаваться панике обратился 24 февраля к жителям приграничного Шебекино Белгородской области глава администрации городского округа Владимир Жданов.

Https://www.admshebekino.ru Шебекино

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По словам руководителя, все предприятия и службы района продолжают работу в штатном режиме. Учебные занятия в образовательных учреждениях отменены, власти прорабатывают вопрос о работе дежурных групп.

«Понимаю ваше беспокойство, но прошу не поддаваться панике. Обстановка на территории Шебекинского городского округа находится под полным контролем. Прошу сохранять спокойствие и верить только информации из официальных источников. Обязательно буду держать в курсе», — написал он на своей странице в социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, по решению губернатора Вячеслава Гладкова в приграничных районах Белгородской области отменены учебные занятия в детских садах и школах.