Вашингтон, 24 февраля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. США и другие страны должны поддержать Украину антироссийскими санкциями, уверен член Палаты представителей США, адвокат Дарин Лахуд. Об этом он пишет в Твиттере 24 февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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Назвав действия России «неспровоцированными и неоправданными», Лахуд пишет:

«Владимир Путин в одиночку выбрал путь кровопролития на Украине. Америка и свободный мир должны поддержать Украину, введя самые строгие санкции и ограничив способность России вести войну. Молитесь за Украину».

Отметим, специальная операция России вызвана необходимостью защитить людей, которые обратились с помощью о такой защите. Владимир Путин подчеркивает: эти люди восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.