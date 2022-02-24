Лондон, 24 февраля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Заседание чрезвычайного комитета правительства Великобритании Cobra созывает 24 февраля премьер-министр Соединенного королевства Борис Джонсон. Об этом 24 февраля сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

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При этом ранее глава британского правительства написал на своей странице в соцсети Twitter, что он осуждает решение президента России Владимира Путина о начале Москвой специальной военной операции на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель правительства Великобритании заявил, что военная операция на Украине обернётся для России серьёзными издержками.