Киев, 24 февраля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Военная инфраструктура Украины атакована Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский в обращении, опубликованном 24 февраля в его телеграм-канале.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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По его словам, во многих украинских городах были слышны взрывы после того, как российский президент Владимир Путин объявил о проведении в Донбассе специальной военной операции.

«Россия осуществила удары по нашей военной инфраструктуре, по нашим пограничникам», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, в российском Минобороны заявили о выведении из строя военной инфраструктуры Украины. Высокоточные удары направлены против объектов ПВО, военных аэродромов и авиации. По украинским городам никаких ударов нет.

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